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Косметолог рассказала о нехирургических альтернативах блафаропластике

Косметолог Богачева: убрать морщинки на веках можно лазером или холодной плазмой
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Безоперационная блефаропластика, или мягкая блефаропластика, привлекает всё больше внимания благодаря своим преимуществам перед хирургическими методами. Косметолог Светлана Богачева из клиники "Клазко" поделилась информацией о наиболее популярных способах такой подтяжки век: применение лазера и холодной плазмы NeoGen.

Косметолог Богачева: убрать морщинки на веках можно лазером или холодной плазмой
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), PDM
  1. Лазерная блефаропластика: Лазер создаёт микроразрывы на коже, которые способствуют её подтяжке. Этим процессом стимулируется образование новых клеток, что улучшает упругость и свежесть кожи, а также уменьшает морщины.
  2. Плазменный метод NeoGen: NeoGen действует без повреждения кожного покрова. Методику отличает стимулирование выработки коллагена, что обеспечивает длительный лифтинг-эффект. Эта процедура идеально подходит для устранения мелких дефектов, таких как "усталый взгляд", отеки и небольшие морщины.

Ключевыми преимуществами безоперационной блефаропластики по сравнению с хирургической, по словам косметолога, являются минимальные риски для здоровья, короткий период восстановления, а также возможность быстро вернуться к повседневной жизни, пишет Газета. Ru.

"В отличие от хирургического вмешательства, после процедуры не требуется долгий реабилитационный период, и пациенты могут вернуться к обычной жизни практически сразу", — отметила косметолог.

Однако несмотря на ряд плюсов, мягкая блефаропластика не может полностью заменить хирургическое вмешательство и подходит лишь для корректировки незначительных дефектов. В случае серьёзных проблем может потребоваться оперативное лечение.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко). Данный вид оперативного вмешательства предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований.
 

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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