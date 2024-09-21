Косметолог рассказала о нехирургических альтернативах блафаропластике

Косметолог Богачева: убрать морщинки на веках можно лазером или холодной плазмой

Безоперационная блефаропластика, или мягкая блефаропластика, привлекает всё больше внимания благодаря своим преимуществам перед хирургическими методами. Косметолог Светлана Богачева из клиники "Клазко" поделилась информацией о наиболее популярных способах такой подтяжки век: применение лазера и холодной плазмы NeoGen.

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Лазерная блефаропластика: Лазер создаёт микроразрывы на коже, которые способствуют её подтяжке. Этим процессом стимулируется образование новых клеток, что улучшает упругость и свежесть кожи, а также уменьшает морщины. Плазменный метод NeoGen: NeoGen действует без повреждения кожного покрова. Методику отличает стимулирование выработки коллагена, что обеспечивает длительный лифтинг-эффект. Эта процедура идеально подходит для устранения мелких дефектов, таких как "усталый взгляд", отеки и небольшие морщины.

Ключевыми преимуществами безоперационной блефаропластики по сравнению с хирургической, по словам косметолога, являются минимальные риски для здоровья, короткий период восстановления, а также возможность быстро вернуться к повседневной жизни, пишет Газета. Ru.

"В отличие от хирургического вмешательства, после процедуры не требуется долгий реабилитационный период, и пациенты могут вернуться к обычной жизни практически сразу", — отметила косметолог.

Однако несмотря на ряд плюсов, мягкая блефаропластика не может полностью заменить хирургическое вмешательство и подходит лишь для корректировки незначительных дефектов. В случае серьёзных проблем может потребоваться оперативное лечение.

Уточнения

Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко). Данный вид оперативного вмешательства предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований.





Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.



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