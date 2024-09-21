Косметолог рассказала о нехирургических альтернативах блафаропластике

Безоперационная блефаропластика, или мягкая блефаропластика, привлекает всё больше внимания благодаря своим преимуществам перед хирургическими методами. Косметолог Светлана Богачева из клиники "Клазко" поделилась информацией о наиболее популярных способах такой подтяжки век: применение лазера и холодной плазмы NeoGen.
Ключевыми преимуществами безоперационной блефаропластики по сравнению с хирургической, по словам косметолога, являются минимальные риски для здоровья, короткий период восстановления, а также возможность быстро вернуться к повседневной жизни, пишет Газета. Ru.
"В отличие от хирургического вмешательства, после процедуры не требуется долгий реабилитационный период, и пациенты могут вернуться к обычной жизни практически сразу", — отметила косметолог.
Однако несмотря на ряд плюсов, мягкая блефаропластика не может полностью заменить хирургическое вмешательство и подходит лишь для корректировки незначительных дефектов. В случае серьёзных проблем может потребоваться оперативное лечение.
Блефаропластика — операция по изменению формы век, разреза глаз (от др.-греч. βλέφαρον — веко). Данный вид оперативного вмешательства предполагает иссечение избытков кожного покрова и жировых образований.
Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.
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