Жидкая подводка уходит в прошлое? Молодёжь отдаёт предпочтение менее яркому макияжу глаз

Молодые девушки всё чаще отказываются от жидкой подводки в макияже глаз

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Молодёжь всё чаще отказывается от использования жидкой подводки для глаз, которая долгое время была неотъемлемым элементом выразительного макияжа. Согласно информации New York Post, миллениалы замечают, что их любимая подводка постепенно становится неактуальной, её вытесняют другие бьюти-средства.

Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

TikTok-блогер Линетт Хойл обратила внимание на эту тенденцию, задав вопрос молодым девушкам о популярности жидкой подводки. Её видео собрало более 3,8 миллиона просмотров, и многие согласились с опасениями блогера.

Вместо жидкой подводки молодые девушки всё чаще предпочитает использовать более мягкие коричневые тени для век или карандаши, создавая не такой яркий и менее заметный макияж глаз.

Визажист Джеки Алвес подтверждает, что поколение Z выбирает более мягкие оттенки и менее заметный макияж глаз, поскольку мода смещается от ярких и броских элементов 2010-х годов к естественному и сдержанному стилю.

Однако некоторые женщины продолжают использовать жидкую подводку, считая её важной частью своего образа. В частности, представительницы старшего поколения нередко не представляют своих образов без ярких акцентов на веках.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Целью макияжа (визажа, англ. мейкапа) является украшение, самовыражение, а также камуфлирование (от фр. camouflage — маскировать, прятать) существующих особенностей. Макияж является разновидностью грима. Специалист по макияжу — визажист.



Кайал — контурный мягкий косметический карандаш для подводки глаз, в традиционный состав которого входят натуральная сажа или измельчённые минералы и антисептические вещества растительного происхождения.



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