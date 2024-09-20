4 эффективных способа, как можно быстро избавиться от высыпаний на коже

4 способа, как избавиться от высыпаний на коже

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Распарьте лицо

Когда вы распариваете лицо, вы можете помочь своей коже избавиться от прыщей. Сауны действительно полезны для вашей кожи, и это связано с тем, что они могут выводить токсины из вашей кожи. Если у вас нет времени идти в сауну и вы хотите сосредоточиться только на своем лице, вам следует подумать о том, чтобы налить в миску горячую воду и накрыть голову полотенцем для распаривания.

Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM

Вы даже можете принять горячий душ или посидеть в ванной с включенным душем.

Избегайте выдавливания

Если вы хотите избавиться от прыщей на коже, вы, вероятно, подумаете, что их выдавливание — лучший вариант, но это, вероятно, худшее, что вы можете сделать. Когда вы выдавливаете прыщи, вы рискуете повредить кожу и создать шрамы. Вы даже можете добавить больше бактерий на лицо и рискнуть распространением высыпаний на другие участки кожи.

Таким образом, лучше оставить их в покое или нанести зубную пасту, чтобы удалить их, не причинив никакого вреда вашему лицу.

Пилинги для лица

Пилинги для лица отлично подходят по многим причинам, поскольку они могут помочь удалить любую грязь из пор, уменьшить будущие высыпания и стимулировать выработку коллагена для улучшения здорового роста клеток кожи и многого другого.

Хорошо высыпайтесь

Ваша кожа может высыпать по многим причинам, будь то изменение погоды, стресс, диета и даже режим сна. Сон очень важен, и это связано с тем, что если вы не получаете его в достаточном количестве, это может повлиять на вашу способность функционировать и вызвать другие проблемы со здоровьем, поэтому, чем больше вы спите, тем лучше.

Недосыпание считается одним из основных триггеров акне, а это значит, что если вы сможете изменить свой распорядок дня и спать больше, вы сможете избежать высыпаний. Взрослые должны стремиться спать не менее 8 часов каждую ночь.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.





Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.





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