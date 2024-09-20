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Революционные техники массажа головы для борьбы с выпадением волос

Как эфирные масла и тайский массаж помогают восстановить волосы
2:35
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение волос — огромная проблема в жизни женщины. Способов борьбы с этой неприятностью существует большое количество, выбор зависит от первопричины. Если Вы замечаете, что теряете больше волос, чем обычно и объем сократился почти вдвое, обязательно получите консультацию трихолога. В некоторых ситуациях специалист назначает массаж головы как дополнительный способ для стимуляции роста волос. Мы расскажем о нескольких техниках массажа головы, но в любом случае перед их использованием обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Как эфирные масла и тайский массаж помогают восстановить волосы
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Массаж щеткой — довольно простой способ, еще и приятный. Вам понадобится щетка из дерева или эбонита, материал должен быть натуральным. Перед самим массажем нужно расчесать волосы, после чего, начиная от висков, массажными движениями двигайте щетку по коже головы. Пройдитесь от висков к затылку, а затем от висков ко лбу. Главное, не надавливать на кожу слишком сильно, чтобы не сделать хуже и не сломать тонкие волосы прямо у корня.

Аромамассаж — еще один суперприятный способ помочь своим волосам. Массаж с использованием эфирных масел помогает не только улучшить кровообращение, но и поднимает настроение. Вам не понадобятся специальные приспособления, достаточно освободить руки. Возьмите масло пачули или розмарина, добавьте пару капель масла на кончики пальцев, мягко начните массировать кожу головы от висков к затылку. Не давите слишком сильно и будьте аккуратны с количеством масла — слишком много масла может спровоцировать раздражение на коже.

Антистресс-массаж по-тайски — если причиной выпадения волос является неустойчивое эмоциональное состояние, есть смысл попробовать массаж, расслабляющий мышцы головы и шеи. Тайский массаж начинается с простых поглаживаний, затем происходит мягкое разминание мышц. Как и в предыдущих вариантах массажа, начинаем от висков и постепенно переходим к затылку и лбу. Работаем кончиками пальцев, от мягких движений переходим к слегка вибрирующим круговым движениям по коже. Надавливайте чуть сильнее. В конце массажа снова пройдитесь по голове мягкими поглаживающими движениями. Уделите внимание центральной части лба, ямкам за ушами, теменным ямкам и височной области.

 

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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