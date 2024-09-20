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Стилист назвала актуальные сочетания с плиссированной юбкой для осени

Стилист Шумилина: плиссированная юбка удачно сочетается с кожаным жакетом или олимпийкой
1:47
Моя семья » Красота и стиль

Старший редактор моды и стилист Ирина Шумилина рассказала о том, как носить юбку с плиссировкой.

Стилист Шумилина: плиссированная юбка удачно сочетается с кожаным жакетом или олимпийкой
Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, CC BY-SA 2.0

Эксперт предлагает создать изящный образ в стиле современной француженки, используя плиссированную юбку, однотонный трикотажный топ, аккуратную обувь и немного румян. Короткая куртка или бомбер будут уместны, так как они модные и гармонируют с пропорциями.

Ещё одним трендовым сочетанием эксперт считает комбинацию с олимпийкой. Такая эклектика становится элегантнее при аккуратном подборе цветов и использовании базовой палитры (серый, белый, чёрный). Классические лодочки или высокие сапоги на устойчивом каблуке дополнят образ и сделают его эффектным, пишет Газета.Ru.

«Тему плиссировки можно продолжить вертикальными полосами — например, взяв полосатую рубашку. Еще рекомендуем присмотреться к кожаному жакету: игра фактур — это всегда интересно, когда на календаре осень", - сказала Шумилина.

Объёмный шарф станет завершающим штрихом и уютным аксессуаром. Ещё один классический вариант — комбинация юбки с жилетом.

Ирина Шумилина советует сочетать юбку с романтичной блузой и трикотажным жилетом в ромбики для создания образа в духе офискора. Этот наряд подойдёт для разных ситуаций, включая работу и неформальные встречи с коллегами. Для акцентов можно добавить красную помаду или серьги с цветной эмалью.

В заключение эксперт советует носить юбку с кардиганом и использовать аксессуары лаконичной формы, такие как сумки в форме полумесяца, тоута или классического багета.

Уточнения

Плиссировка или плиссе́ (от фр. plissée — «морщить», что от лат. plicāre — «складка»; индоевропейский корень plek) — декоративный элемент одежды в виде мелких, механически запрессованных, незастроченных складок, которые могут быть как плоскими (лежащими), так и выступающими гармошкой (гофре).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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