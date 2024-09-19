Стрижка, которая подходит вашему лицу: советы для идеального выбора

Как стрижка влияет на образ: когда пора задуматься о смене прически

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилисты советуют обратить внимание на смену прически, если вы заметили, что ваша стрижка больше не соответствует вашему образу и стилю жизни. Один из главных признаков необходимости смены прически — потеря объема волос. Даже если после визита к салону ваша стрижка выглядела идеально, со временем волосы отрастают, и объем теряется. Кончики становятся тяжелыми, волосы выглядят "приклеенными" к голове, что сильно влияет на общий вид. В этом случае лучше записаться на коррекцию к своему мастеру или полностью обновить стрижку.

Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Важным аспектом является соответствие стрижки форме лица. Если у вас не овальная форма с четкими скулами, выбор стрижки должен быть особенно тщательным. Неправильно подобранная стрижка может не только не подчеркнуть достоинства, но и испортить внешний вид, как бы модно она ни выглядела. Стилисты рекомендуют ориентироваться на индивидуальные особенности внешности, а не на советы друзей или текущие тренды. Прежде чем решиться на новую стрижку, потратьте время на изучение стилей знаменитостей с похожей формой лица или проконсультируйтесь с профессиональным стилистом.

Также необходимо учесть изменения в личном стиле. Если вы недавно изменили гардероб или ваши предпочтения в образе сильно изменились, стрижка может перестать гармонировать с вашим новым стилем. Каждое изменение имиджа требует пересмотра не только одежды, но и прически. Стилисты подчеркивают важность профессиональной консультации в таких ситуациях, чтобы выбрать вариант, который лучше всего подчеркнет вашу индивидуальность и стиль.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.



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