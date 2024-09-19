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Эффективное омоложение: тредлифтинг для лица, шеи и декольте

Тредлифтинг: как вернуть молодость без хирургии
2:01
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Тредлифтинг — современная малоинвазивная методика омоложения, популярность которой стремительно растет. Она заключается во введении под кожу специальных рассасывающихся нитей, которые механически подтягивают проблемные зоны и стимулируют выработку коллагена, улучшая структуру и плотность кожи. Как объясняет пластический хирург и дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова, это безопасная альтернатива хирургическому лифтингу, не требующая долгого восстановления. Процедура занимает всего 1-1,5 часа и проводится под местной анестезией, что делает ее достаточно комфортной для пациентов.

Тредлифтинг: как вернуть молодость без хирургии
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Нити, используемые при тредлифтинге, изготавливаются из биорассасывающихся материалов, таких как полидиоксанон или полимолочная кислота. Они вводятся в проблемные зоны с помощью тонких игл, закрепляясь под кожей, что позволяет подтянуть обвисшие участки и разгладить морщины. Основные области применения — лицо, шея и зона декольте, но метод может использоваться и для коррекции других зон, таких как руки, живот или бедра. Результаты становятся заметными через 2-3 недели, а окончательный эффект сохраняется до 2 лет.

Тредлифтинг подходит пациентам в возрасте 35-55 лет, которые сталкиваются с первыми признаками старения: потерей четкости овала лица, морщинами, складками. Это идеальный выбор для тех, кто не готов к хирургическому вмешательству и долгому восстановлению, но хочет выглядеть моложе. Процедура эффективна как самостоятельная, так и в сочетании с другими косметическими методами.

Однако тредлифтинг имеет противопоказания, включая нарушения свертываемости крови, хронические заболевания, онкологические патологии и беременность. Перед процедурой важно проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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