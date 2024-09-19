Как короткие стрижки могут изменить образ после 40: советы стилиста

Стрижки, которые омолаживают: что выбрать женщинам после 50

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилисты советуют менять прическу каждые 10 лет, чтобы не только освежить образ, но и скрыть возрастные изменения. Ася Шубина, профессиональный стилист и колорист, рекомендует несколько стрижек, которые помогут женщинам элегантного возраста подчеркнуть достоинства внешности и добиться ухоженного вида. Среди наиболее удачных вариантов она выделяет стрижку пикси, каскады и градуированные стрижки, а также боб.

Фото: freepik.com by karlyukav, PDM

Стрижка пикси отличается своей дерзостью и минималистичностью, подчеркивая линию шеи и омолаживая лицо. Шубина уверяет, что не стоит бояться коротких стрижек, ведь они могут визуально играть на руку и требуют минимального ухода. Если вы не готовы расставаться с длиной, то лучше выбрать каскадные стрижки средней длины, которые создают объем и помогают скрыть проблемные зоны, особенно если волосы истончены и окрашены. В этом случае каскад добавит объема, а длинные пряди у лица визуально скорректируют овал.

Боб — универсальный выбор для всех. Эта классическая стрижка предлагает множество вариаций: от удлиненного боба до короткого варианта с челкой. Это идеальное решение для тех, кто хочет выглядеть стильно, вне зависимости от возраста.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.



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