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Чеснок против акне: дерматологи объясняют, почему это опасно

Чесночные маски против акне: миф или опасная реальность
1:51
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Миллениалы активно распространяют в соцсетях новый бьюти-тренд — использование чесночной кашицы для лечения акне. Эта "народная" маска напоминает методы наших бабушек, которые иногда были вынуждены прибегать к крайним мерам для ухода за кожей. Чеснок действительно обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, благодаря содержанию аллицина, что теоретически может помочь при акне. Однако у этого способа есть много минусов, и он может быть опасен. Чеснок очень агрессивен и при длительном воздействии на кожу может вызвать раздражение, покраснение или даже аллергические реакции. Особенно это актуально для людей с чувствительной кожей. Вдобавок, чеснок имеет сильный запах, который долго не выветривается, что вряд ли вызовет восторг у окружающих.

Чесночные маски против акне: миф или опасная реальность
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons

Дерматологи предупреждают, что использование чеснока в качестве маски для лица не рекомендуется. Акне может быть вызвано различными причинами — от гормональных нарушений до бактериальных или грибковых инфекций, и лечить его нужно комплексно, воздействуя на первопричину. Использование чеснока на коже может привести к химическим ожогам и поствоспалительным следам, от которых сложно избавиться.

Кроме того, большинство интернет-видео, где рекламируют этот метод, показывают людей с гормональным акне, которое, как правило, требует рецептурного лечения у дерматолога. Если вы все же хотите поэкспериментировать, важно использовать чеснок с осторожностью: наносить разведенный сок на проблемные зоны и не оставлять на коже дольше 5-10 минут. Однако лучше всего обратиться к специалисту и использовать проверенные методы для лечения акне.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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