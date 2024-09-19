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Секреты удачной короткой стрижки: что нужно учесть перед визитом к стилисту

Круглое лицо и короткая стрижка: опасное сочетание или миф
1:39
Моя семья » Красота и стиль

Если вы раздумываете над короткой стрижкой, стоит учесть несколько факторов, чтобы избежать неприятных сюрпризов и достичь желаемого эффекта. Важно понимать, что короткие стрижки не всем идут одинаково хорошо, особенно если у вас сложная форма лица или есть проблемы с кожей. Девушкам с длинным или квадратным лицом следует быть особенно осторожными: подобные формы требуют особого подхода, и не каждый мастер уделяет этому должное внимание. Часто вместо тщательного подбора стрижки, стилисты просто спрашивают о предпочтениях клиента, не учитывая пропорции лица. Важно несколько раз подумать, действительно ли вам подойдет короткая стрижка, такая как каре или пикси, и проконсультироваться с профессионалом.

Круглое лицо и короткая стрижка: опасное сочетание или миф
Фото: Wikipedia by NEALE HAYNES, CC BY 2.0

Еще один момент — это овал лица. Для достижения "вау"-эффекта, линия нижней челюсти должна быть четко очерченной. Короткие стрижки могут добавить образу динамичности и стиля, но если у вас круглая форма лица или нечеткий овал, такие прически могут, наоборот, испортить внешний вид. Ультракороткие стрижки особенно редко сочетаются с круглыми лицами.

Немаловажный фактор — состояние кожи. Короткая стрижка открывает лицо, и все его недостатки станут видны окружающим. Если у вас проблемная кожа, стоит сначала заняться ее улучшением, прежде чем решаться на короткую стрижку, особенно если вы планируете сделать яркий или светлый цвет волос, например, платиновый блонд, который подчеркнет несовершенства кожи.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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