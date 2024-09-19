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Как выбрать блонд этой осенью: советы от стилистов

Тотал-блонд устарел: что выбрать вместо него
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Моя семья » Красота и стиль

Выбор блонда этой осенью требует особого внимания, поскольку не все тренды окрашивания актуальны в холодный сезон. Стилисты подчеркивают, что тотал-блонд, когда-то популярный, сейчас выглядит неестественно, особенно с прямым срезом. Рекомендуются теплые оттенки, такие как пепельный и жемчужный, которые подходят большинству внешностей.

Тотал-блонд устарел: что выбрать вместо него
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Омбре, когда-то в моде, теряет популярность из-за сложности выполнения и ограничений для темных волос. В то же время клубничный блонд остается интересным выбором, но требует яркого стиля в одежде.

Стилисты советуют тщательно выбирать мастера и обсуждать оттенок перед окрашиванием.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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