Как выбрать блонд этой осенью: советы от стилистов

Тотал-блонд устарел: что выбрать вместо него

0:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбор блонда этой осенью требует особого внимания, поскольку не все тренды окрашивания актуальны в холодный сезон. Стилисты подчеркивают, что тотал-блонд, когда-то популярный, сейчас выглядит неестественно, особенно с прямым срезом. Рекомендуются теплые оттенки, такие как пепельный и жемчужный, которые подходят большинству внешностей.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Омбре, когда-то в моде, теряет популярность из-за сложности выполнения и ограничений для темных волос. В то же время клубничный блонд остается интересным выбором, но требует яркого стиля в одежде.

Стилисты советуют тщательно выбирать мастера и обсуждать оттенок перед окрашиванием.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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