Как выбрать блонд этой осенью: советы от стилистов

Выбор блонда этой осенью требует особого внимания, поскольку не все тренды окрашивания актуальны в холодный сезон. Стилисты подчеркивают, что тотал-блонд, когда-то популярный, сейчас выглядит неестественно, особенно с прямым срезом. Рекомендуются теплые оттенки, такие как пепельный и жемчужный, которые подходят большинству внешностей.
Омбре, когда-то в моде, теряет популярность из-за сложности выполнения и ограничений для темных волос. В то же время клубничный блонд остается интересным выбором, но требует яркого стиля в одежде.
Стилисты советуют тщательно выбирать мастера и обсуждать оттенок перед окрашиванием.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.