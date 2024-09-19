Красота без вреда: как избежать морщин и повреждений на коже

Бережный уход за лицом: что делать и чего избегать

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за кожей — это важный аспект поддержания красоты и замедления процесса старения. Однако существуют распространенные вредные привычки, которые могут привести к повреждениям и появлению морщин. Одной из таких привычек является частое касание лица, что способствует переносу грязи и бактерий, а также растягиванию нежной кожи вокруг глаз, что отрицательно сказывается на её состоянии. Далее, многие женщины злоупотребляют использованием глиняных масок, не осознавая, что длительное их ношение может высушить кожу и вызвать появление мелких морщин.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Кроме того, использование скрабов с крупными частицами после их массового исключения из ухода может нанести нежный коже вред, если применять их слишком часто. Не стоит также забывать о гигиене: редкая замена полотенец может привести к накоплению бактерий, что негативно отражается на здоровье кожи.

Чтобы минимизировать риски и сохранить молодость, косметологи советуют пересмотреть свои привычки и уделить особое внимание индивидуальному уходу за кожей. Применение атравматичных средств и поддержание чистоты помогут избежать неприятных последствий в будущем.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.



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