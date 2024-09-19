Гладкая и бархатная кожа: делаем маску-пилинг для лица с овсянкой и кефиром

Маска-пилинг для лица с овсянкой, мёдом и кефиром

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Что вам понадобится

1 столовая ложка овсяных хлопьев;

2 столовые ложки молока;

1 столовая ложка меда;

1 столовая ложка кефира.

Как приготовить

Добавьте в овсянку молоко и подогрейте его. Добавьте в смесь кефир вместе с медом. Перемешивайте пасту, пока она не станет густой с кремообразной консистенцией. Дайте смеси остыть до комнатной температуры. Нанесите смесь на лицо или пораженные участки. Дайте маске высохнуть в течение получаса. Снимите маску, когда почувствуете, как кожа стягивается. Умойте лицо теплой водой и равномерно увлажните его.

Кефир богат питательными свойствами, которые делают вашу кожу гладкой.

Мед богат антибактериальными свойствами, которые, как известно, борются с прыщами. Грубая текстура овсянки идеально подходит для отшелушивания.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.





Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



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