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Гладкая и бархатная кожа: делаем маску-пилинг для лица с овсянкой и кефиром

Маска-пилинг для лица с овсянкой, мёдом и кефиром
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Моя семья » Красота и стиль

Что вам понадобится

  • 1 столовая ложка овсяных хлопьев;
  • 2 столовые ложки молока;
  • 1 столовая ложка меда;
  • 1 столовая ложка кефира.

Как приготовить

  1. Добавьте в овсянку молоко и подогрейте его.
  2. Добавьте в смесь кефир вместе с медом.
  3. Перемешивайте пасту, пока она не станет густой с кремообразной консистенцией.
  4. Дайте смеси остыть до комнатной температуры.
  5. Нанесите смесь на лицо или пораженные участки.
  6. Дайте маске высохнуть в течение получаса.
  7. Снимите маску, когда почувствуете, как кожа стягивается.
  8. Умойте лицо теплой водой и равномерно увлажните его.

Кефир богат питательными свойствами, которые делают вашу кожу гладкой.
Мед богат антибактериальными свойствами, которые, как известно, борются с прыщами. Грубая текстура овсянки идеально подходит для отшелушивания.

Маска-пилинг для лица с овсянкой, мёдом и кефиром
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
 

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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