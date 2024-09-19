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Лёгкое похудение реально: вам поможет эта несложная диета

Что такое средиземноморская диета и как она помогает похудеть
1:24
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Что такое средиземноморская диета

Средиземноморская диета включает в себя разнообразные полезные продукты, которые помогают поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.

Что такое средиземноморская диета и как она помогает похудеть
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, CC BY 2.0

Рыба и морепродукты являются основой этой диеты. Красная и белая рыба, а также креветки, мидии, кальмары и осьминоги являются важными источниками белка и полезных жиров.

Мясо также играет важную роль в средиземноморской диете, но предпочтение отдается нежирным сортам, таким как телятина, кролик и птица. Эти виды мяса обеспечивают организм незаменимыми аминокислотами и витаминами.

Овощи играют ключевую роль в этой диете. Помидоры, огурцы, перец, различные виды капусты, кабачки, баклажаны, тыква и морковь богаты витаминами, минералами и антиоксидантами.

Листовая зелень и салаты также являются неотъемлемой частью рациона, обеспечивая клетчаткой и фитонутриентами.

Зерновые, такие как рис, киноа, овес и кускус, являются отличным источником сложных углеводов, которые обеспечивают длительное насыщение и энергию, что поможет не переедать. Эти продукты помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствуют здоровому пищеварению.

 

Уточнения

Средиземномо́рская дие́та — тип питания, основанный на традиционных блюдах стран северного побережья Средиземного моря: Франции, Испании, Греции и Италии.

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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