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Лайфхаки для кудрявых: как ухаживать за волосами и избежать пушистости

Как защитить кудри: простые советы от стилистов
1:41
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы кудри и локоны всегда выглядели ухоженными и упругими, им необходимо уделять особое внимание и уход. Если не следовать рекомендациям по уходу за вьющимися волосами, они могут превратиться в "одуванчик" с лишним объемом. Одним из важных шагов является метод "скручивания и сжатия" при сушке. Вместо привычного трения полотенцем, которое разрушает структуру локонов и приводит к их пушистости, стоит использовать полотенце из микрофибры или хлопковую майку. Такой мягкий подход сохраняет форму кудрей, делая их более упругими и управляемыми.

Как защитить кудри: простые советы от стилистов
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Расчесывание также требует осторожности: для вьющихся волос щетка может стать врагом, вызывая ломкость и потерю естественной формы локонов. Лучше использовать расческу с широкими зубьями на влажные волосы, что поможет избежать повреждений. Важно подобрать шампунь, который подходит для вашего типа волос и кожи головы. Например, шампунь должен очищать кожу, а кондиционер — питать локоны, поддерживая их естественную упругость.

Глубокое кондиционирование — еще одна необходимая процедура для кудрявых волос. Проводите интенсивное увлажнение хотя бы раз в неделю, а также используйте подходящие для ежедневного применения маски. Если волосы сильно пушатся, выбирайте средства с протеинами, которые помогут восстановить форму локонов. А мусс с современными формулами, включающими масла и протеины, придаст волосам необходимую текстуру и объем, делая их упругими и красивыми.

Уточнения

Кудри — форма волос в виде крупных и/или мелких завитков. Данная форма появляется вследствие изогнутого характера роста волосяного фолликула, что провоцирует неравномерное деление клеток и изогнутую форму волоса. С древних времён кудри были элементом моды.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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