Спасение для сухой кожи: эффективные салонные процедуры для лица и тела

Профессиональные процедуры увлажнения: что выбрать для своей кожи

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже жирная кожа может страдать от недостатка влаги, что проявляется чувством стянутости. Чтобы справиться с этой проблемой, важно вовремя обратиться к косметологу, который подберет подходящие процедуры.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Одним из эффективных решений для увлажнения кожи является молочный пилинг. Этот мягкий пилинг с лактоновой кислотой не только очищает кожу от черных точек, но и помогает сохранять влагу, продлевая её увлажненность. Процедура абсолютно безопасна и подходит для любого типа кожи.

Другим эффективным способом увлажнения является мезотерапия. В этом случае дерматолог подбирает индивидуальный состав, например, с гиалуроновой кислотой, который увлажняет кожу и может решать другие проблемы, такие как воспаления или снижение тонуса.

Для женщин старше 35 лет популярна биоревитализация. Она помогает глубоко увлажнить кожу и насыщает её полезными веществами, недоступными через обычные кремы и эмульсии. Однако после процедуры лицо может быть немного припухшим, и потребуется несколько дней на восстановление.

Когда проблема сухости касается не только лица, но и тела, на помощь приходит талассотерапия. Эта процедура, основанная на обертываниях с водорослями и глиной, способствует не только удержанию влаги, но и улучшению циркуляции крови, ускоряя восстановление кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.



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