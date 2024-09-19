Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как в России воры нацеливаются на домашних собак премиум-пород
Путешествие по России на машине: маршруты и советы для автопутешествий
Япония увеличила экспорт компьютеров в Россию
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Самые эффективные способы, которые избавят вас от надоедливых колорадских жуков
Экономист Гольдфайн: высокая ключевая ставка создала угрозу стагнации и кризиса
В России увеличили штраф для водителей за отказ останавливаться
Как правильно выбрать мебель для маленькой гостиной
Эксперты составили рейтинг самых недорогих авиаперелётов за лето

Спасение для сухой кожи: эффективные салонные процедуры для лица и тела

Профессиональные процедуры увлажнения: что выбрать для своей кожи
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Даже жирная кожа может страдать от недостатка влаги, что проявляется чувством стянутости. Чтобы справиться с этой проблемой, важно вовремя обратиться к косметологу, который подберет подходящие процедуры.

Профессиональные процедуры увлажнения: что выбрать для своей кожи
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Одним из эффективных решений для увлажнения кожи является молочный пилинг. Этот мягкий пилинг с лактоновой кислотой не только очищает кожу от черных точек, но и помогает сохранять влагу, продлевая её увлажненность. Процедура абсолютно безопасна и подходит для любого типа кожи.

Другим эффективным способом увлажнения является мезотерапия. В этом случае дерматолог подбирает индивидуальный состав, например, с гиалуроновой кислотой, который увлажняет кожу и может решать другие проблемы, такие как воспаления или снижение тонуса.

Для женщин старше 35 лет популярна биоревитализация. Она помогает глубоко увлажнить кожу и насыщает её полезными веществами, недоступными через обычные кремы и эмульсии. Однако после процедуры лицо может быть немного припухшим, и потребуется несколько дней на восстановление.

Когда проблема сухости касается не только лица, но и тела, на помощь приходит талассотерапия. Эта процедура, основанная на обертываниях с водорослями и глиной, способствует не только удержанию влаги, но и улучшению циркуляции крови, ускоряя восстановление кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
В США оценили пополнение ВВС РФ новыми истребителями Су-57

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.

В США высказались о пополнении ВВС РФ новыми истребителями Су-57
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Как избавиться от проволочника раз и навсегда: секреты опытных дачников
Как использовать бархатцы после цветения
Как обеззаразить почву после урожая: простой и эффективный метод
И это только официально. В Курской области Киев потерял 14 200 военнослужащих Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
5 коварных ошибок при доливке антифриза, которые могут вывести двигатель из строя
BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Как приготовить очень вкусные сосиски с сыром в лаваше
Последние материалы
Япония увеличила экспорт компьютеров в Россию
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Самые эффективные способы, которые избавят вас от надоедливых колорадских жуков
Экономист Гольдфайн: высокая ключевая ставка создала угрозу стагнации и кризиса
В России увеличили штраф для водителей за отказ останавливаться
Как правильно выбрать мебель для маленькой гостиной
Эксперты составили рейтинг самых недорогих авиаперелётов за лето
Основные ошибки при приготовлении курицы и как их избежать
НОК Грузии под давлением МОК не пригласит Россию на зимние соревнования
Россия планирует расширить инвестиции в добычу золота в Судане
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.