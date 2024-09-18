Актриса Ольга Прокофьева рассказала, как ей удаётся оставаться очень стройной

Актриса Ольга Прокофьева призналась, что не сидит на диетах, тем более жёстких

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Ольга Прокофьева демонстрирует завидную форму и энергичность, несмотря на свой возраст — артистка отметила летом свой 61-й день рождения.

Фото: Telegram-канал Ольги Прокофьевой is licensed under public domain

По словам самой актрисы, её секреты внешнего вида и здоровья включают в себя не только питание, но и активный образ жизни. Прокофьева призналась, что она не придерживается строгих диет, а просто старается контролировать количество пищи и отдавать предпочтение здоровым продуктам, таким как рыба и морепродукты.

Артистка подчеркнула, что не считает правильным запреты в еде, просто полагает, что для поддержания хорошей формы можно есть всё, но только понемногу.

"У меня самый обычный рацион: я предпочитаю простую пищу. Главное, чтобы ее было мало. Иногда пропускаю обеды, если вечером очень подвижный спектакль. А потом могу в легкую поужинать. Картошки, конечно, стараюсь поменьше есть. Но, если очень захочу — съем. Хотя больше предпочитаю рыбу и морепродукты — очень их люблю", — сказала Прокофьева в разговоре с URA.RU.

Также важно, как она проводит свое время: даже в выходные дни Прокофьева старается не сидеть без дела, посещая театры и премьеры. Это позволяет ей оставаться активной и заряженной энергией, что, безусловно, способствует поддержанию её стройности и свежести. Общение с коллегами и посещение культурных мероприятий также играют свою роль, помогая поддерживать эмоциональное и психологическое равновесие.

Таким образом, её секретом можно назвать комплексный подход к жизни: сбалансированное питание, активный образ жизни и насыщенная культурная деятельность.

Уточнения

О́льга Евге́ньевна Проко́фьева (род. 20 июня 1963, Одинцово, Московская область) — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Народная артистка Российской Федерации (2022).



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