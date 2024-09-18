Стилист назвала три самых модных стрижки на короткие волосы осеннего сезона-2024

Стилист Тоторина: самыми модными стрижками осени 2024 являются текстурированный боб и пикси

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осенью в тренде текстурированные боб, пикси и шэгги, отмечает стилист-парикмахер Галина Тоторина. Эти стрижки не только модны, но и практичны, так как позволяют выглядеть ярко и стильно без сложной укладки.

Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Боб с выраженной текстурой и стилем — отличный выбор для тех, кто предпочитает лёгкость и объём. Рваный боб создаёт эффект небрежности, асимметричный боб подойдёт любителям экспериментов, а градуированный вариант добавляет динамики образу, отметила стилист.

Как сообщает Москва 24, этой осенью стрижка пикси также в тренде. Текстурированный вариант этой причёски с рваными концами придаёт объём и лёгкость, а пикси с выбритыми висками для тех, кто любит эксперименты. Бикси — это золотая середина между бобом и пикси.

Для тех, кто предпочитает аккуратность и элегантность, подойдёт французский боб. Любителям текстуры и объёма стоит обратить внимание на короткий шэгги.

"Любителям текстуры и объема можно посоветовать стрижку короткий шэгги. Многослойность и легкая небрежность делают ее одной из самых популярных. Волосы выглядят объемными и легко укладываются", — сказала Тоторина.

При выборе стрижки следует учитывать форму лица, структуру волос и индивидуальный стиль. Правильно подобранная короткая стрижка подчеркнёт достоинства внешности и скроет недостатки.

Уточнения

Гарсо́н — дамская причёска из коротких волос, появившаяся в первой половине 1920-х годов. В Германии и Чехии называлась — бубикопф нем. Bubikopf — буквально «голова мальчика».



Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.



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