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Как редкое мытье головы может привести к выпадению волос: важные советы

Почему слишком редкое мытье волос делает их тусклыми и жирными
2:04
Моя семья » Красота и стиль

Чистые волосы — это всегда приятное ощущение, но процесс мытья может стать рутиной, особенно в условиях современной занятости. Многие используют сухие шампуни, чтобы сократить время на уход, но если мыть голову слишком редко, это может привести к проблемам с кожей головы и даже к выпадению волос. Стилист Евгения Куклина объясняет, что частота мытья зависит от индивидуальных факторов: типа кожи головы, использования укладочных средств и наличия проблем, таких как перхоть.

Почему слишком редкое мытье волос делает их тусклыми и жирными
Фото: Freepik by jcomp, PDM

В некоторых случаях достаточно мыть голову раз в неделю, но если вы часто используете сухие шампуни или укладочные средства, рекомендуется делать это каждые два-три дня. Очень важно поддерживать баланс: слишком частое мытье может пересушить кожу, а слишком редкое — привести к жирным корням, зуду, перхоти и тусклости волос.

Одним из решений проблемы может стать использование шампуня-детокса, который глубоко очищает волосы и кожу головы от остатков солей, металлов и укладочных средств. Также важно обращать внимание на пять признаков, которые могут указывать на то, что вам следует чаще мыть волосы. Во-первых, это жирные корни — если вы не смываете излишки кожного сала, волосы теряют объем и становятся тяжелыми. Во-вторых, появление перхоти связано с накоплением жира и омертвевших клеток кожи, что создаёт благоприятную среду для размножения дрожжевого грибка Malassezia.

В-третьих, зуд кожи головы может быть признаком недостаточного очищения, что приводит к развитию кожных заболеваний, таких как себорейный дерматит. В-четвёртых, тусклость волос может быть вызвана остатками укладочных средств, особенно если вы часто используете сухой шампунь. Наконец, выпадение волос может свидетельствовать о проблемах с кожей головы, и регулярное мытье поможет предотвратить это.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты). Основной компонент волос — кератин.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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