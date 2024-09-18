Худеем без ограничений: как сбросить лишние килограммы к Новому году

Секреты эффективного похудения: простые упражнения для новичков

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Чтобы похудеть к Новому году безопасно и без чрезмерных ограничений, важно сбалансировать потребление калорий и физическую активность. Фитнес-тренер Наталья Романова объясняет, что для эффективного похудения нужно создать дефицит в 500 калорий. Это можно сделать, сократив 250 калорий в рационе и сжигая ещё 250 с помощью упражнений. Для женщин средняя норма составляет 1500 калорий в день, а для мужчин — 2000 калорий. Наталья рекомендует шесть простых видов тренировок, которые помогут достичь этой цели, не перегружая тело.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Ходьба и бег трусцой — это отличные малотравматичные упражнения, подходящие для всех, особенно для новичков. 3 500 шагов или пробежка на три километра помогут сжечь 250 калорий.

Плавание — ещё один эффективный способ тренировки, позволяющий укрепить мышцы, развить дыхательную систему и защитить суставы. Проплыв 35 кругов в 50-метровом бассейне — идеальный способ сжечь ненужные калории. Велоспорт — отличная малотравматичная тренировка для ног, девять километров на велосипеде в умеренном темпе помогут вам сжечь необходимое количество калорий.

Силовые тренировки, такие как поднятие тяжестей, хотя и сжигают меньше калорий во время самой тренировки, увеличивают мышечную массу и улучшают состав тела, что способствует продолжительному сжиганию калорий даже в покое.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.



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