Неожиданные ошибки, которые приводят к раннему старению кожи

Вредные привычки, которые старят кожу быстрее времени

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа — самый большой и чувствительный орган нашего тела, который очень быстро реагирует на изменения в организме и окружающей среде. Неправильный уход, вредные привычки и неблагоприятные факторы могут привести к ухудшению состояния кожи, особенно на лице, где она наиболее нежная. Иногда мы сами, не замечая этого, способствуем старению кожи и ухудшению её внешнего вида.

Фото: https://stranabolgariya.ru/foto/esli-delat-massazh-lica-kazhdyj-den-otzyvy.html

Одной из таких привычек является чрезмерное употребление кофе. Кофеин обезвоживает организм, что напрямую влияет на кожу: она теряет упругость, становится тусклой и сухой. Косметологи рекомендуют ограничить количество кофе до двух чашек в день и обязательно компенсировать его стаканом воды, чтобы поддерживать водный баланс.

Ещё одна проблема — неправильная поза во время сна. Если вы спите, уткнувшись лицом в подушку, на коже появляются заломы и морщины, особенно в области носа, губ и вокруг глаз, где кожа наиболее чувствительна. Это связано с тем, что с возрастом восстанавливающие процессы в коже замедляются, и такие морщины остаются на лице дольше. Попробуйте спать на спине или постарайтесь минимизировать давление на лицо.

Позднее умывание — ещё одна распространённая ошибка. В течение дня на коже накапливается грязь, пыль и кожное сало, которые могут закупоривать поры и препятствовать нормальному дыханию кожи. Очищать лицо необходимо сразу после возвращения домой, не откладывая этот процесс до ночи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. Кроме того, кожа представляет собой массивное рецептивное поле различных видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры). Кожа является самым большим по площади органом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.