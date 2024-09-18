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Микротоки против воспалений и купероза: секрет здоровой кожи

Как микротоки помогают вашей коже оставаться молодой и упругой
1:18
Моя семья » Красота и стиль

Микротоковая терапия — одна из самых популярных процедур в современной косметологии, которая помогает справляться с различными проблемами кожи. Процедура основана на воздействии низкочастотного тока на кожу и мышцы, что способствует улучшению тонуса, возвращает упругость и снимает отечность.

Как микротоки помогают вашей коже оставаться молодой и упругой
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Косметолог Мария Глобина объясняет, что ток стимулирует сокращение мышц, за счет чего кожа подтягивается и улучшается ее состояние. Микротоки эффективны не только для борьбы с потерей упругости и отечностью, но и помогают при сухости кожи, воспалениях и даже куперозе. Процедура является практически безболезненной и безопасной, но, как и у любого вмешательства, у нее есть свои противопоказания. Микротоковая терапия не подходит людям с кардиостимуляторами, беременным женщинам, пациентам с эпилепсией и психическими расстройствами.

С осторожностью ее следует применять при наличии металлических конструкций в ротовой полости или филлеров в обрабатываемых зонах. Перед началом курса процедур рекомендуется обязательная консультация врача-косметолога, который определит необходимое количество сеансов и оценит все возможные риски для конкретного пациента.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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