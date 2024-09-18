Аромат будет долго держаться: вот куда нужно распылять парфюм

Советы, куда распылять парфюм для стойкого аромата

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Под ушами

Область вокруг ушей является наиболее подходящей и наиболее рекомендуемой частью вашего тела для распыления духов. И делать это нужно сразу после душа.

Фото: flickr.com by Hafiz Issadeen, CC BY 2.0

На обоих запястьях

Когда вы наносите духи на запястья, убедитесь, что вы не трете их друг о друга или о какие-либо другие участки кожи. Растирание обоих запястий уменьшит густоту аромата. Кроме того, перед нанесением убедитесь, что ваша кожа хорошо увлажнена. Духи хорошо фиксируются на увлажненной коже. Не втирайте, а наносите на кожу похлопывающими движениями.

Распылите на щетку для волос

Распылять духи непосредственно на волосы — категорически нет. Духи содержат спирт и многие другие химические вещества, которые могут не подойти для ваших волос. Однако, если вы хотите, чтобы ваши волосы пахли великолепно, правильный способ — через расческу.

За коленями

Духи реагируют на теплые участки тела. За коленями может быть еще одна хорошая зона, если вы носите короткое платье или шорты.

Внутри локтей

Еще одна теплая область тела — это внутренняя сторона локтей. Именно в том месте, когда вы складываете руки к плечам. Вы можете втереть немного вазелина перед тем, как распылить духи, что поможет им держаться дольше.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



Духи́ (фр. parfum, extrait) — парфюмерное средство в виде спиртового или водно-спиртового раствора, содержащее 10—30 % (и более, по массе) душистых веществ.



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