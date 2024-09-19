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Как самостоятельно сделать маску-плёнку для лица с активированным углём: полный гид по приготовлению и применению

Активированный уголь для ухода за кожей: как создать маску-плёнку для глубокого очищения?
1:52
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Активированный уголь — это популярный ингредиент в косметике благодаря своим очищающим и детоксикационным свойствам. Он эффективно вытягивает загрязнения и излишки масла из пор, делая кожу более чистой и свежей. Одним из способов использования активированного угля для ухода за лицом является маска-плёнка. В этом тексте мы расскажем, как сделать такую маску в домашних условиях.

Активированный уголь для ухода за кожей: как создать маску-плёнку для глубокого очищения?
Фото: Freepik is licensed under Free license

Ингредиенты для маски

  • 1 таблетка активированного угля
  • 1 столовая ложка желатина
  • 2 столовые ложки воды

Приготовление и применение

Разломите таблетку активированного угля и измельчите её в порошок. Это можно сделать с помощью ложки или в ступке. В небольшой миске смешайте порошок угля с желатином. Постепенно добавляйте воду, тщательно перемешивая массу до получения однородной консистенции. Поместите миску с приготовленной смесью в микроволновую печь на 10-15 секунд или на водяную баню, чтобы желатин растворился и смесь стала жидкой.

Дайте смеси немного остыть, чтобы она не была слишком горячей. Затем равномерно нанесите маску на очищенное лицо, избегая области вокруг глаз и бровей. Оставьте её на 15-20 минут, пока она не станет полностью сухой. Аккуратно снимите высохшую маску, начиная с краёв. Она должна легко отстать от кожи. Тщательно промойте лицо теплой водой, чтобы удалить излишки маски.

Регулярное применение такой маски может сделать вашу кожу более свежей и сияющей. Помните, что перед использованием любого нового продукта важно провести тест на аллергическую реакцию, чтобы избежать нежелательных последствий.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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