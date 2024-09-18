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Нет диетам и голодовкам: эти 2 совета помогут вам эффективно похудеть

Советы, как похудеть без диеты
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Чтобы успешно похудеть без диет и голодовки, нужно придерживаться всего нескольких правил. Так вы сможете сохранить своё здоровье и новый вес.

Советы, как похудеть без диеты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прежде всего, организм хорошо откликается на снижение веса, если вы начинаете пить больше чистой воды. Зачастую люди за день не выпивают нужное количество жидкости. Из-за этого мозг думает, что организму не хватает именно еды, а не воды, тогда возникает чувство голода. Лучше всего пить чистую воду между приемами пищи.

Еще стоит добавить в свой рацион горячий суп. Он помогает вырабатываться гормонам насыщения, поэтому вы будете чувствовать себя сытыми.

Кроме того, для успешного похудения важен качественный сон. Если вы поздно ложитесь спать, то вам будет постоянно хотеться что-то перекусить для восполнения запаса энергии. поэтому важно достаточно отдыхать.

 

 

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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