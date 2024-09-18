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Как справиться с обезвоживанием кожи этой осенью: советы дерматологов

Как защитить кожу от обезвоживания в холодное время года
1:23
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С наступлением осени многие начинают замечать стянутость, шелушение или сухость кожи, особенно если вам уже исполнилось 35 лет. Это связано с обезвоживанием, которое может быть вызвано разными факторами: от холодной погоды до использования неправильных косметических средств. Сухая и обезвоженная кожа — это разные состояния. Сухая кожа — это генетический тип, при котором недостаточно вырабатывается масла. Она может быть тусклой, матовой и шелушащейся, но при этом не обязательно выглядит нездоровой.

Как защитить кожу от обезвоживания в холодное время года
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Обезвоженная кожа, напротив, вызвана нарушением защитного барьера из-за внешних факторов, таких как перепады температур, воздействие агрессивных компонентов косметики или использование отопительных приборов. Это состояние сопровождается стянутостью, покраснением и раздражением. Для того чтобы справиться с обезвоживанием, важно правильно подбирать косметику, отдавая предпочтение таким увлажнителям, как гиалуроновая кислота и глицерин.

Агрессивные компоненты, такие как ретиноиды и кислоты, могут только усугубить ситуацию. Последовательность в уходе за кожей, правильный выбор средств и корректировка рациона с добавлением продуктов, богатых водой, помогут поддержать баланс увлажнения.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. Кожа защищает тело от широкого спектра внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции, обменных и многих других процессах.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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