Преддиабет и инсулинорезистентность: как чрезмерный голод сигнализирует о риске

Недосып и кортизол: как стресс нарушает аппетит и баланс гормонов

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тяга к еде может быть вызвана не только погодой, но и дефицитом хрома, который участвует в углеводном обмене. Недостаток хрома может обострить тягу к сладкому, поэтому рекомендуется провериться у врача и включить в рацион продукты, богатые этим элементом: пивные дрожжи, яйца, печень, орехи. Еще одна распространенная причина — недосып, который стимулирует выработку кортизола и изменяет гормональный баланс. Для нормализации аппетита достаточно наладить сон, уделяя ночному отдыху не менее 7-8 часов.

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Избыток соли в рационе также может провоцировать чувство голода, поэтому важно ограничить потребление соленых продуктов и скрытых источников соли, таких как хлеб и полуфабрикаты. Недостаток воды может маскироваться под голод, так что стоит следить за питьевым режимом. Женщины часто сталкиваются с повышенным аппетитом перед менструацией, что связано с гормональными изменениями. В этом случае помогут продукты, стабилизирующие гормональный фон, и умеренная физическая активность. Наконец, преддиабет тоже может проявляться чрезмерным голодом, поэтому важно вовремя диагностировать инсулинорезистентность.

Уточнения

Голодание — в политике, гуманитарной помощи и социальных науках — состояние, при котором человек в течение длительного периода не может есть достаточно пищи для удовлетворения основных потребностей в питании.



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