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Три типа голода, о которых вы не знали: гормоны, стресс и мозг

Что делать, если вы не можете победить чувство голода
1:16
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Чувство голода оказывается не таким однозначным явлением, как мы привыкли думать. По мнению специалистов, существует несколько видов голода, и каждый из них требует разного подхода. Первый — это гормональный голод, вызванный дисбалансом гормонов грелина и лептина, которые отвечают за аппетит. Люди, подверженные этому типу голода, часто склонны к перееданию, что может привести к расстройствам пищевого поведения. Особенно это касается тех, кто испытывает постоянный стресс и не может отказаться от сладкого.

Что делать, если вы не можете победить чувство голода
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Второй вид — естественный голод, который проявляется в виде неприятных ощущений, таких как головокружение, боли в желудке и усталость. Чтобы избежать проблем с пищеварением, эксперты рекомендуют дробное питание.

Наконец, третий тип голода — информационный, связанный с необходимостью отключиться от внешних источников информации. Он может возникнуть у людей, находящихся в хроническом стрессе, и его удовлетворение важно для ментального здоровья. Информационный голод, в отличие от других, даже полезен: короткий инфо-детокс может помочь избежать эмоционального выгорания и перегрузки.

Уточнения

Голодание — в политике, гуманитарной помощи и социальных науках — состояние, при котором человек в течение длительного периода не может есть достаточно пищи для удовлетворения основных потребностей в питании.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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