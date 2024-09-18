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Как добиться идеальной укладки волос, которая продержится весь день

Как сохранить укладку свежей и объемной весь день: лайфхаки экспертов
1:19
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Чтобы укладка волос держалась как можно дольше, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий, который начинается с правильного мытья головы. Стилист по волосам и визажист Малена Голубь подчеркивает, что мытье головы — это первый и очень важный шаг к успешной укладке. Шампунь нужно наносить дважды: первый раз смывает грязь, второй — очищает кожу головы. После этого необходимо использовать либо кондиционер, либо маску, при этом важно отступить 2-5 см от корней, чтобы избежать утяжеления волос.

Как сохранить укладку свежей и объемной весь день: лайфхаки экспертов
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Далее следует сушка: чтобы придать объем у корней, нанесите стайлинговый спрей и просушите голову, опустив ее вперед. На этом этапе можно помочь себе расческой. После этого нужно использовать фиксирующий стайлинг, распыляя его с расстояния около 30 см, а затем расчесать волосы, чтобы стайлинг распределился равномерно. Оставив укладку остыть, ее можно окончательно зафиксировать.

Секрет долгой укладки также кроется в использовании лака сухого распыления, который обеспечивает матовый эффект и не склеивает волосы. Такой лак можно легко вычесать, если вы захотите сменить прическу.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. Основной компонент волос — кератин.
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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