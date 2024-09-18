Топ-методы борьбы со стрессовым акне по мнению экспертов

Упрямые прыщи: что делать, когда стресс выходит на кожу

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Акне — это распространенная проблема, с которой сталкивается большинство людей, особенно в период стрессов или гормональных изменений. Стрессовое акне может появляться в результате повышенного уровня кортизола, который увеличивает выработку кожного сала, приводя к закупорке пор.

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Косметолог Алена Вилина объясняет, что гормоны играют ключевую роль в развитии акне, особенно в периоды менструального цикла у женщин. Высыпания могут быть разных видов: от комедонов (черных и белых угрей) до кистозных акне, которые требуют особого лечения у дерматолога. Стрессовое акне чаще всего возникает на жирных участках лица, таких как Т-зона, и может сопровождаться зудом и покраснением. Лечение зависит от типа акне: для комедонов подойдут средства с салициловой кислотой или ретиноидами, а для кистозных акне иногда требуются инъекции кортизона.

Однако борьба с акне включает не только уход за кожей, но и управление стрессом. Важно найти способы расслабления, будь то медитация, йога или прогулки на свежем воздухе. Успешное лечение акне — это сочетание внутреннего и внешнего ухода за собой, которое помогает не только коже, но и общему эмоциональному состоянию.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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