Как сохранить здоровье волос при ежедневной укладке: секреты стилистов

Укладка без вреда: термозащита и ее роль в уходе за волосами

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильный уход за волосами при регулярной укладке с помощью термических инструментов крайне важен для сохранения их здоровья и красоты. Использование фена, утюжка или плойки помогает быстро создавать стильные прически, но высокие температуры могут повреждать волосы, делая их ломкими и тусклыми. Именно поэтому так важно применять термозащитные средства, которые создают на поверхности волос невидимый барьер, предотвращающий потерю влаги и перегрев.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Разные средства выполняют разные функции: спреи подходят для любого типа волос, кремы и лосьоны увлажняют сухие волосы, масла защищают кончики, а муссы добавляют объем. Но термозащита — это не единственное, что нужно учесть.

Важно соблюдать правила подготовки волос к укладке и выбирать правильные температурные режимы. Перед сушкой феном нужно убедиться, что волосы слегка подсушены полотенцем, и нанести защитное средство. При укладке важно начинать с низких температур и постепенно их увеличивать, держа фен на расстоянии 15-20 см. Для завершения процесса используют прохладный воздух. При укладке утюжком также важно следить за температурой: для тонких волос она не должна превышать 180°C, а для густых допустима до 230°C. Проглаживать каждую прядь стоит лишь один раз, чтобы избежать перегрева.

После укладки полезно нанести на волосы несмываемые средства для дополнительного блеска и фиксации результата. Однако даже при правильном подходе регулярное использование высоких температур требует отдыха для волос и регулярной стрижки, чтобы предотвратить сечение концов.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. Основной компонент волос — кератин.



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