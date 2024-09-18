Выбираем правильный крем для рук: рекомендации от основателя бренда натуральной косметики

Основатель MeNoAge Носкова: в хорошем креме для рук должны быть натуральные масла и сквалан

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для того чтобы выбрать подходящий крем для рук, необходимо тщательно изучить его состав. Елена Носкова, основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge, советует обратить внимание на порядок расположения ингредиентов. Активные компоненты должны находиться в начале списка, так как их содержание увеличивается по мере приближения к началу.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, CC BY-SA 3.0

В составе крема для рук должны присутствовать натуральные масла и витамины.

«Глубокое увлажнение обеспечат натуральные масла, например: ши, кокоса и авокадо. Питательный эффект также окажет витамин E, а сквалан создаст на поверхности эпидермиса невидимый защитный барьер для удержания влаги», — сказала Носкова.

Следует избегать использования парабенов, силиконов и продуктов нефтепереработки. Парабены могут вызывать аллергические реакции, а силиконы дают только поверхностный эффект. Продукты нефтепереработки, такие как вазелин, парафин и минеральные масла, также нежелательны, отметила эксперт.

Кроме того, важно учитывать назначение крема, добавила Носкова. Существуют разные виды кремов для рук: увлажняющие, восстанавливающие и омолаживающие. Если вы хотите предотвратить возрастные изменения и добиться лифтинг-эффекта, выбирайте кремы с пептидами. Компоненты, такие как арбутин и рутин, выравнивают тон кожи, предотвращают появление сосудистых сеток и снимают отёки, заключила специалист.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.