Выбираем правильный крем для рук: рекомендации от основателя бренда натуральной косметики

Для того чтобы выбрать подходящий крем для рук, необходимо тщательно изучить его состав. Елена Носкова, основатель и генеральный директор бренда натуральной косметики MeNoAge, советует обратить внимание на порядок расположения ингредиентов. Активные компоненты должны находиться в начале списка, так как их содержание увеличивается по мере приближения к началу.
В составе крема для рук должны присутствовать натуральные масла и витамины.
«Глубокое увлажнение обеспечат натуральные масла, например: ши, кокоса и авокадо. Питательный эффект также окажет витамин E, а сквалан создаст на поверхности эпидермиса невидимый защитный барьер для удержания влаги», — сказала Носкова.
Следует избегать использования парабенов, силиконов и продуктов нефтепереработки. Парабены могут вызывать аллергические реакции, а силиконы дают только поверхностный эффект. Продукты нефтепереработки, такие как вазелин, парафин и минеральные масла, также нежелательны, отметила эксперт.
Кроме того, важно учитывать назначение крема, добавила Носкова. Существуют разные виды кремов для рук: увлажняющие, восстанавливающие и омолаживающие. Если вы хотите предотвратить возрастные изменения и добиться лифтинг-эффекта, выбирайте кремы с пептидами. Компоненты, такие как арбутин и рутин, выравнивают тон кожи, предотвращают появление сосудистых сеток и снимают отёки, заключила специалист.
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
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