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Мелкие, но заметные и неприятные: боремся с чёрными точками в домашних условиях

Как можно бороться с чёрными точками в домашних условиях?
2:56
Моя семья » Красота и стиль

Чёрные точки, также известные как комедоны, чаще всего появляются на жирной коже. Они образуются из-за закупорки пор мёртвыми клетками кожи, избыточным салом и другими загрязнениями, такими как пыль и остатки косметики. Чёрные точки могут значительно ухудшить внешний вид, если их не устранять.

Как можно бороться с чёрными точками в домашних условиях?
Фото: flickr.com by ekosunaryo, CC BY-SA 2.0

Основные методы решения проблемы в домашних условиях:

  1. Ежедневное очищение: Используйте мягкие очищающие средства, подходящие для вашего типа кожи. Очищайте лицо дважды в день, утром и вечером. Важно всегда снимать макияж перед сном, чтобы избежать закупорки пор.
  2. Эксфолиация кожи (отшелушивание): Скрабы: Выбирайте средства с мелкими частицами, чтобы не повредить кожу. Хорошо подойдут скрабы с натуральными ингредиентами, такими как измельченные овсяные хлопья или ореховая скорлупа. Кислоты: Продукты с салициловой или гликолевой кислотой помогают очистить поры и улучшить текстуру кожи. Используйте их 1-2 раза в неделю, чтобы избежать пересушивания. Энзимные пилинги: Эти более мягкие средства подходят для чувствительной кожи.
  3. Паровые ванночки для лица: Наполните миску горячей водой и держите лицо над паром, накрыв голову полотенцем для создания эффекта сауны. Процедура должна длиться 10-15 минут. После этого легко удалите загрязнения с кожи. Для усиления эффекта можно добавить в воду сушёные травы, такие как ромашка или лаванда.
  4. Маски для лица: Глиняные маски: Они вытягивают загрязнения из пор. Наносите маску на 10-15 минут раз в неделю. Маски с активированным углем: Они эффективно очищают поры от грязи и масла. Фруктовые маски с кислотами: Маски с лимонной кислотой или ананасовым соком могут осветлить кожу и уменьшить видимость черных точек.
  5. Увлажнение: Используйте легкие увлажняющие кремы на водной основе, чтобы избежать забивания пор. Отдавайте предпочтение продуктам с гиалуроновой кислотой, которая способствует удерживанию влаги в коже.

Дополнительные рекомендации:

  • Тоники: Продукты с салициловой кислотой могут предотвратить появление черных точек.
  • Не выдавливайте чёрные точки: Это может привести к раздражению и инфицированию. Лучше предотвратить их правильным уходом.
  • Используйте солнцезащитные кремы: Ультрафиолетовые лучи могут ухудшить состояние кожи и усугубить проблемы с порами.

Соблюдение этих рекомендаций поможет улучшить состояние кожи и уменьшить количество черных точек. Если проблема не исчезает или усугубляется, лучше обратиться к дерматологу.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.
 

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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