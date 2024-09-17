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Почему на коже лица появляются неэстетичные чёрные точки: семь причин

Причины появления чёрных точек на коже
1:23
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Чёрные точки, также известные как открытые комедоны, представляют собой сальные пробки, забивающие устья сально-волосяных фолликулов. На поверхности себум окисляется и приобретает тёмно-коричневый или чёрный цвет. На коже открытые комедоны выглядят как тёмные точки размером от 0,5 до 3 миллиметров, иногда имеющие форму кратера.

Причины появления чёрных точек на коже
Фото: commons.wikimedia.org by LBPics, CC BY-SA 3.0

Причины возникновения чёрных точек могут быть разными:

  • Дефицит витаминов группы B, A и E, что приводит к шелушению и гиперсекреции себума.
  • Недостаточный или неправильный уход за кожей, отсутствие регулярного очищения, отшелушивания и увлажнения.
  • Использование комедогенной косметики, содержащей ланолин, масла и другие компоненты, способствующие закупорке пор.
  • Неправильное питание, употребление большого количества быстрых углеводов и молочных продуктов.
  • Стресс, который влияет на активность сальных желёз.
  • Наследственная предрасположенность к жирной и проблемной коже.
  • Заболевания желудочно-кишечного тракта и нарушения работы других органов и систем организма.

Для избавления от чёрных точек следует обратиться к специалисту-косметологу, который предложит наиболее подходящий метод очистки кожи.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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