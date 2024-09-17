Почему на коже лица появляются неэстетичные чёрные точки: семь причин

Чёрные точки, также известные как открытые комедоны, представляют собой сальные пробки, забивающие устья сально-волосяных фолликулов. На поверхности себум окисляется и приобретает тёмно-коричневый или чёрный цвет. На коже открытые комедоны выглядят как тёмные точки размером от 0,5 до 3 миллиметров, иногда имеющие форму кратера.
Причины возникновения чёрных точек могут быть разными:
Для избавления от чёрных точек следует обратиться к специалисту-косметологу, который предложит наиболее подходящий метод очистки кожи.
Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.
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