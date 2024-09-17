Почему на коже лица появляются неэстетичные чёрные точки: семь причин

Причины появления чёрных точек на коже

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чёрные точки, также известные как открытые комедоны, представляют собой сальные пробки, забивающие устья сально-волосяных фолликулов. На поверхности себум окисляется и приобретает тёмно-коричневый или чёрный цвет. На коже открытые комедоны выглядят как тёмные точки размером от 0,5 до 3 миллиметров, иногда имеющие форму кратера.

Фото: commons.wikimedia.org by LBPics, CC BY-SA 3.0

Причины возникновения чёрных точек могут быть разными:

Дефицит витаминов группы B, A и E, что приводит к шелушению и гиперсекреции себума.

Недостаточный или неправильный уход за кожей, отсутствие регулярного очищения, отшелушивания и увлажнения.

Использование комедогенной косметики, содержащей ланолин, масла и другие компоненты, способствующие закупорке пор.

Неправильное питание, употребление большого количества быстрых углеводов и молочных продуктов.

Стресс, который влияет на активность сальных желёз.

Наследственная предрасположенность к жирной и проблемной коже.

Заболевания желудочно-кишечного тракта и нарушения работы других органов и систем организма.

Для избавления от чёрных точек следует обратиться к специалисту-косметологу, который предложит наиболее подходящий метод очистки кожи.

Уточнения

Комедон (новолат. acne comedonica) — вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами (слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе.





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