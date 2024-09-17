Дерматолог назвала причины появления расширенных пор

Дерматолог Амина Бердова отметила, что проблемы с расширенными порами чаще всего возникают у людей с жирной и проблемной кожей.
По словам эксперта, избыточное выделение кожного сала является основной причиной расширения пор. Эта проблема может быть унаследована от родителей.
Кроме того, возрастные изменения также способствуют расширению пор. С возрастом кожа теряет свою упругость, что делает поры заметнее.
"Еще одна причина — возрастные изменения. Кожа теряет упругость, поэтому отверстия на ней сильно заметны", — отметила эксперт.
Злоупотребление солнечными ваннами также может привести к расширению пор. Ультрафиолетовые лучи снижают выработку коллагена, что ускоряет процесс старения.
Неправильное питание, вредные привычки и недостаточный уход за кожей также могут способствовать расширению пор. Загрязнения и неправильный уход забивают поры, делая их более заметными, добавила дерматолог.
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