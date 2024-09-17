Дерматолог назвала причины появления расширенных пор

Дерматолог Бердова: расширенные поры могут появиться с возрастом

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматолог Амина Бердова отметила, что проблемы с расширенными порами чаще всего возникают у людей с жирной и проблемной кожей.

Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM

По словам эксперта, избыточное выделение кожного сала является основной причиной расширения пор. Эта проблема может быть унаследована от родителей.

Кроме того, возрастные изменения также способствуют расширению пор. С возрастом кожа теряет свою упругость, что делает поры заметнее.

"Еще одна причина — возрастные изменения. Кожа теряет упругость, поэтому отверстия на ней сильно заметны", — отметила эксперт.

Злоупотребление солнечными ваннами также может привести к расширению пор. Ультрафиолетовые лучи снижают выработку коллагена, что ускоряет процесс старения.

Неправильное питание, вредные привычки и недостаточный уход за кожей также могут способствовать расширению пор. Загрязнения и неправильный уход забивают поры, делая их более заметными, добавила дерматолог.

Уточнения

По́ры:



Поры — пустоты, отверстия.

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

Поры — мельчайшие отверстия в биологических мембранах, служащие для транспорта веществ.

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