Избавляемся от акне и постакне при помощи скраба: вам понадобится куркума и лимон

1. Добавьте в миску 2 ст. л. порошка куркумы.
2. Добавьте в эту же миску 4 ст. ложки граммовой муки.
3. Положите 1 ст. л. рисовой муки и лимонный сок.
4. Все тщательно перемешайте.
Используйте скраб в течение двух дней. Не добавляйте чрезмерное количество порошка куркумы, потому что вещество может оставить желтый оттенок на лице. Храните скраб в холодильнике.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об утрате ВВС Украины.