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Избавляемся от акне и постакне при помощи скраба: вам понадобится куркума и лимон

Скраб для лица с куркумой своими руками от прыщей и постакне
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Необходимые ингредиенты

  • 2 столовые ложки куркумы;
  • 4 столовые ложки граммовой муки;
  • 1 столовая ложка рисовой муки;
  • разрезанный пополам лимон.

Этапы приготовления скраба для лица с куркумой 

1. Добавьте в миску 2 ст. л. порошка куркумы.

Скраб для лица с куркумой своими руками от прыщей и постакне
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

2. Добавьте в эту же миску 4 ст. ложки граммовой муки.

3. Положите 1 ст. л. рисовой муки и лимонный сок.

4. Все тщательно перемешайте.

Используйте скраб в течение двух дней. Не добавляйте чрезмерное количество порошка куркумы, потому что вещество может оставить желтый оттенок на лице. Храните скраб в холодильнике.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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