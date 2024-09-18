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Возможные негативные последствия ламинирования бровей: что стоит знать перед процедурой?

Как ламинирование может повлиять на состояние бровей: основные риски
2:11
Моя семья » Красота и стиль

Ламинирование бровей – популярная процедура, которая обещает сделать брови более ухоженными, густыми и красиво уложенными. Однако, несмотря на множество положительных отзывов, стоит учитывать, что она может иметь и негативные последствия для вашего внешнего вида. В этом тексте мы рассмотрим возможные риски и осложнения, связанные с ламинированием.

Как ламинирование может повлиять на состояние бровей: основные риски
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694, CC BY 4.0

Раздражение и аллергические реакции

Процедура ламинирования включает использование химических составов, таких как кератиновые растворы и фиксаторы. Эти вещества могут вызвать раздражение кожи вокруг бровей или аллергические реакции, особенно у людей с чувствительной кожей. Важно провести тест на аллергию перед процедурой, чтобы избежать неприятных последствий.

Сухость и ломкость волосков

Частое ламинирование может привести к пересушиванию и ломкости волосков. Химические компоненты, применяемые во время процедуры, могут разрушать натуральные масла, что делает брови менее гибкими и более склонными к повреждениям. Это может ухудшить их состояние и внешний вид со временем.

Замедление естественного роста

Некоторые специалисты отмечают, что постоянное ламинирование может замедлить естественный рост бровей. Химические вещества и механическое воздействие могут ослабить волосяные фолликулы, что приведет к замедлению роста новых волосков.

Неравномерное окрашивание

Если процедура проводится недостаточно качественно, может наблюдаться неравномерное окрашивание бровей. Это создаёт неестественный вид и требует дополнительных коррекций, что может усугубить состояние волосков.

Трудности с укладкой

После ламинирования бровей может быть сложно изменить их форму или уложить их по-другому. Процедура фиксирует волосы в определённой позиции, что ограничивает возможности для коррекции.

Чтобы минимизировать риски и получить желаемый результат, важно обращаться к квалифицированным специалистам и следовать рекомендациям по уходу за бровями после процедуры.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом. 

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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