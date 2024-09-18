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Частое использование скрабов для тела: как это может повредить кожу и какие методы ухода более щадящие?

Почему не стоит использовать скрабы для тела каждый день?
1:56
Моя семья » Красота и стиль

Использование скрабов для тела стало неотъемлемой частью ухода за кожей для многих людей. Однако ежедневное применение этого средства может иметь нежелательные последствия для вашего здоровья. В этом тексте мы разберём, почему не стоит использовать скрабы для тела каждый день и какие альтернативные методы могут быть более щадящими для кожи.

Почему не стоит использовать скрабы для тела каждый день?
Фото: commons.wikimedia.org by joel, CC BY-SA 2.0

1. Повреждение защитного барьера кожи

Кожа обладает естественным защитным барьером, который защищает её от внешних агрессоров и удерживает влагу. Частое использование скрабов может разрушить этот барьер, что приводит к повышенной чувствительности, сухости и раздражению. В результате кожа становится более уязвимой к инфекциям и внешним воздействиям.

2. Увеличение риска воспалений и раздражений

Частое механическое воздействие на кожу может вызвать микротравмы, которые становятся входными воротами для бактерий. Это увеличивает риск появления воспалений, таких как акне и фолликулит. Кроме того, регулярное использование скрабов может усугубить существующие проблемы с кожей.

3. Пересушивание кожи

Скрабы часто содержат абразивные частички и химические компоненты, которые могут пересушивать кожу при частом применении. Это приводит к потере эластичности и появлению шелушений.

Альтернативные методы ухода

Для сохранения здоровья эпидермиса лучше использовать скрабы 1-2 раза в неделю. В промежутках можно применять мягкие очищающие средства и увлажняющие лосьоны, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии без излишнего механического воздействия.

Использование скрабов для тела должно быть умеренным и продуманным, чтобы сохранить кожу здоровой и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами). 

Пилинг  или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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