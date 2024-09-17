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Будьте осторожны: этих ингредиентов в косметике следует избегать

Ингредиенты, которых следует избегать при уходе за кожей
1:55
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Лаурилсульфат натрия (SLS)

Чаще всего встречается в средстве для умывания.

Ингредиенты, которых следует избегать при уходе за кожей
Фото: flickr.com by weedporndaily, CC BY 2.0

Лаурилсульфат натрия оказывает множество негативных воздействий на кожу, включая раздражение кожи, повреждение глаз, прыщи.

Парабены

Чаще всего встречаются в средствах по уходу за кожей

Парабены в основном используются для сохранения свежести и отсутствия микробов в средствах по уходу за кожей. Известно, что этот ингредиент также влияет на выработку гормонов и репродуктивные функции.

Триклозан

В основном встречается в дезодорантах, мыле.

Говорят, что триклозан действует как раздражитель кожи у большинства людей. Согласно некоторым исследованиям, он имеет тенденцию приводить к воспалению кишечника и росту опухолей.

Помимо воздействия на кожу, он также создает угрозу для самой окружающей среды.

Свинец

Чаще всего встречается в губных помадах, подводках для глаз, тональных основах.

Хотя свинец не обязательно добавляется непосредственно в губные помады, он добавляется в красители помад. 

Формальдегид

Чаще всего встречается в средствах по уходу за кожей.

Это еще один ингредиент, используемый в качестве консервантов в средствах по уходу за кожей. Вы найдете этот ингредиент в основном в лаках для ногтей, гелях для волос, лосьонах и т. д. Известно, что он содержит токсины и влияет на выпадение волос, проблемы с кожей головы.

Диэтаноламин

Чаще всего встречается в гелях для душа, шампунях.

Диэтаноламин относится к другим токсичным ингредиентам для ухода за кожей, которые помогают таким продуктам, как шампунь и гель для душа, иметь пенообразующий эффект. Известно, что он вызывает рак и проблемы с дыханием.

 

Уточнения

Лаурилсульфат натрия (англ. sodium lauryl sulfate, SLS) или додецилсульфат натрия (англ. sodium dodecyl sulfate, SDS) — натриевая соль лаурилсерной кислоты, анионоактивное поверхностно-активное вещество.

Парабены — сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, широко используемые в качестве консервантов в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности благодаря антисептическим и фунгицидным свойствам.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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