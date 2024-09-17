Пышная причёска за 5 минут: как правильно применять сухой шампунь для объёма на чистых волосах?

Как придать объём причёске с помощью сухого шампуня?

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухой шампунь — это не только средство для очищения волос, но и отличный способ добавить объёма причёске. Если ваши локоны быстро теряют пышность после укладки, сухой шампунь может стать вашим помощником в создании объёма. В этом тексте мы рассмотрим, как правильно его использовать для достижения наилучших результатов.

Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Зачем использовать сухой шампунь на чистых волосах?

Несмотря на то, что сухой шампунь обычно применяется для освежения причёски между мытьём головы, он также обладает свойствами увеличения объёма. Его текстура помогает приподнять локоны у корней, придавая им дополнительную пышность и лёгкость. Это особенно актуально для тех, у кого тонкие или редкие волосы.

Как правильно наносить сухой шампунь для объема?

Убедитесь, что ваши волосы полностью сухие и чистые. Разделите волосы на небольшие секции, начиная с нижних слоев. Держите баллончик с сухим шампунем на расстоянии 20-30 см от корней и распылите средство на каждую секцию. Сконцентрируйтесь на зонах, где вам нужен объем: корни, макушка, затылок. Легкими движениями пальцев вмассируйте сухой шампунь в корни волос. После того как средство распределено, слегка взбейте волосы у корней пальцами или используйте расческу с редкими зубьями для дополнительной пышности.

Используйте сухой шампунь умеренно, чтобы не утяжелять волосы. Это идеальный способ придать прическе легкость и объем без необходимости мытья головы.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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