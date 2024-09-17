Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водородный автомобиль Pioneer 25 прошёл краш-тесты FIA
Как вкусно запечь яблоки с мёдом и корицей
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
3 нарушения, за которые ГАИ лишает прав и штрафует водителей на автозаправках
Для российских путешественников найдена идеальная безвизовая замена Европы
HuffPost: отрыжка после еды может указывать на болезни желудка
Причины появления чёрных точек на коже
Что сделать с котлетами, чтобы они получились "воздушными"
В Татарстане нашли захоронения, которые старше египетских пирамид

Пышная причёска за 5 минут: как правильно применять сухой шампунь для объёма на чистых волосах?

Как придать объём причёске с помощью сухого шампуня?
1:41
Моя семья » Красота и стиль

Сухой шампунь — это не только средство для очищения волос, но и отличный способ добавить объёма причёске. Если ваши локоны быстро теряют пышность после укладки, сухой шампунь может стать вашим помощником в создании объёма. В этом тексте мы рассмотрим, как правильно его использовать для достижения наилучших результатов.

Как придать объём причёске с помощью сухого шампуня?
Фото: flickr.com by Antoine Chivot, CC BY-SA 2.0

Зачем использовать сухой шампунь на чистых волосах?

Несмотря на то, что сухой шампунь обычно применяется для освежения причёски между мытьём головы, он также обладает свойствами увеличения объёма. Его текстура помогает приподнять локоны у корней, придавая им дополнительную пышность и лёгкость. Это особенно актуально для тех, у кого тонкие или редкие волосы.

Как правильно наносить сухой шампунь для объема?

  1. Убедитесь, что ваши волосы полностью сухие и чистые.
  2. Разделите волосы на небольшие секции, начиная с нижних слоев.
  3. Держите баллончик с сухим шампунем на расстоянии 20-30 см от корней и распылите средство на каждую секцию.
  4. Сконцентрируйтесь на зонах, где вам нужен объем: корни, макушка, затылок.
  5. Легкими движениями пальцев вмассируйте сухой шампунь в корни волос.
  6. После того как средство распределено, слегка взбейте волосы у корней пальцами или используйте расческу с редкими зубьями для дополнительной пышности.

Используйте сухой шампунь умеренно, чтобы не утяжелять волосы. Это идеальный способ придать прическе легкость и объем без необходимости мытья головы.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Последние материалы
В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
3 нарушения, за которые ГАИ лишает прав и штрафует водителей на автозаправках
Для российских путешественников найдена идеальная безвизовая замена Европы
HuffPost: отрыжка после еды может указывать на болезни желудка
Причины появления чёрных точек на коже
Что сделать с котлетами, чтобы они получились "воздушными"
В Татарстане нашли захоронения, которые старше египетских пирамид
Туроператоры назвали стоимость туров в Египет осенью
Intel приостанавливает инвестиции в Европу
Грецкий орех готовится к зиме: советы, как обеспечить плодоношение в следующем сезоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.