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Выбор маникюра как зеркало вашей личности

Что цвет вашего маникюра расскажет о вас
1:15
Моя семья » Красота и стиль

Выбор оттенка лака для ногтей может рассказать о человеке гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Например, белый лак выбирают уверенные в себе, творческие личности, которые следят за модными тенденциями. Этот цвет также является идеальной основой для нейл-арта.

Что цвет вашего маникюра расскажет о вас
Фото: pexels.com by Tookapic, PDM

Бордовый оттенок предпочитают женщины, привыкшие держать всё под контролем; они часто успешны в бизнесе и предпочитают короткие ногти мягкой квадратной формы. Прозрачный лак выбирают эстеты, ценящие классику и строгие линии; обычно такие девушки работают в сфере искусства.

Черный цвет не терпит полутонов, его предпочитают решительные и прямолинейные люди, которые не боятся выражать своё мнение. Классический красный — это цвет страсти и уверенности. Женщины, выбирающие его, любят внимание и часто добиваются успеха в творческих сферах.

Таким образом, каждый оттенок лака отражает не только модные предпочтения, но и характер человека. Маникюр становится своеобразным средством самовыражения, подчёркивающим индивидуальность и настроение.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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