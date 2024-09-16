Как ботокс помогает сохранить молодость лица: секреты косметологов

Диспорт или ботокс: что выбрать для идеальной кожи

Ботулинический токсин, известный своей способностью временно парализовать мышцы, сегодня стал одним из главных средств в косметологии для борьбы с возрастными изменениями. Его применение началось в 70-х годах прошлого века в медицине для лечения различных заболеваний, включая мигрени и мышечные спазмы. Позднее его начали использовать для профилактики и лечения мимических морщин, борьбы с гипергидрозом и коррекции асимметрии лица. Благодаря способности ботулинотоксина блокировать нервные импульсы, он помогает временно устранить активность мышц, вызывающих морщины и складки на лице.

Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Основные препараты, используемые в инъекциях ботулинического токсина, — это ботокс и диспорт. Хотя они схожи по действию, их разница заключается в дозировке активного вещества: ботокс содержит в три раза больше ботулотоксина класса А, чем диспорт. Кроме того, ботокс более подходит пациентам с аллергией на лактозу, так как в его составе используется хлорид натрия, а в диспорте — лактоза. Длительность эффекта от инъекций обоих препаратов примерно одинакова — от 6 до 8 месяцев.

Несмотря на эффективность, длительное использование ботулотоксина может вызвать резистентность, когда организм начинает вырабатывать антитела к препарату. Чтобы этого избежать, рекомендуется сочетать ботулинотерапию с другими методами, такими как филеры на основе гиалуроновой кислоты, которые заполняют морщины, или аппаратные методики — лазерную шлифовку, фототерапию, игольчатый RF-лифтинг. Эти процедуры стимулируют выработку коллагена и повышают плотность кожи, что позволяет достичь комплексного омолаживающего эффекта.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу. Их получают из бактерий Clostridium botulinum, состоит из нейротоксина типа А и некоторых других белков.



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