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Ботокс, филлеры и нити — комплексное решение для идеальной кожи

Индивидуальный подход к красоте: новый стандарт омоложения
1:46
Моя семья » Красота и стиль

В современном мире эстетической медицины многие женщины стремятся достичь "идеального лица", следуя образцам знаменитостей. Известный пластический хирург Джулиан де Сильва утверждает, что идеальное лицо можно "собрать" из различных черт популярных звезд, что побуждает людей обращаться к косметологам с требованиями изменить отдельные части лица. Однако Елена Васильева, главный врач института красоты Belle Allure, предостерегает от таких решений. Она подчеркивает важность гармонии и индивидуального подхода при эстетических процедурах.

Индивидуальный подход к красоте: новый стандарт омоложения
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Метод FullFace, который разработала Васильева, основан на персонализированном подходе к омоложению. Вместо работы с отдельными проблемными зонами лица, этот метод предполагает комплексное воздействие с помощью ботулотоксина, филлеров, нитей и пилингов, что позволяет достичь максимального эффекта в сжатые сроки. По словам врача, важнейшая задача косметолога — выявить первопричины возрастных изменений, а не просто устранять внешние симптомы. Такой подход помогает достигнуть гармонизации лица, улучшив общие пропорции и симметрию.

Методика FullFace особенно популярна среди пациентов, которым важна экономия времени: обычно процедуры проводятся за один визит, что очень удобно для занятых людей или тех, кто приезжает из других городов и стран. Результаты видны практически сразу и сохраняются на длительный срок — до двух лет. Несмотря на то, что FullFace изначально был разработан для возрастных пациентов, всё чаще в клинику обращаются и молодые люди, которым также важно выглядеть свежо и ухоженно.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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