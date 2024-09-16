Советы нейл-стилистов: как сделать короткие ногти визуально длиннее

Минималистичный маникюр: тренд, который пришёл надолго

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ногтевой дизайн последних сезонов претерпел значительные изменения, и одним из наиболее заметных трендов является так называемый "голый" маникюр на коротких ногтях. Суть этого стиля заключается в отсутствии цветного лака, при этом ногти остаются розоватыми и блестящими, словно отполированными до идеального состояния. Этот тренд подчеркивает естественную красоту и ухоженность ногтей. Светлые покрытия, особенно на короткой длине, придают изящности и аккуратности. Если же хочется добавить что-то более яркое и необычное, можно выбрать "сатиновый хром", который, благодаря перламутровому финишу, выглядит эффектно даже без дополнительных элементов дизайна.

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Микрофренч, с тонкой полоской у края ногтя, — ещё один популярный тренд, особенно на коротких ногтях, так как визуально удлиняет пальцы. Для тех, кто хочет добавить контраста, советуют экспериментировать с цветом полоски, выбирая, например, черные или синие оттенки. Но, пожалуй, самым актуальным стилем на сегодня являются так называемые "lipgloss nails" — маникюр с эффектом блеска для губ. Для этого выбирается полупрозрачный лак, близкий к тону кожи или с легким розовым оттенком, который затем покрывается глянцевым слоем, создавая эффект блестящих, слегка влажных ногтей. Такой маникюр не только выглядит свежо и естественно, но и не требует частого обновления у мастера — бесцветное покрытие легко можно обновить самостоятельно.

Тем не менее, несмотря на кажущуюся простоту, такие минималистичные варианты требуют особого ухода за ногтями. Без яркого лака, внимание концентрируется на мелочах — форме ногтей и состоянии кутикулы, что делает регулярный уход необходимым для поддержания ухоженного внешнего вида.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях.



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