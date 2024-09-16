Преимущества использования льда для ухода за кожей

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Лед может сотворить чудеса с вашей кожей, если процедура проводится правильно и регулярно.

Фото: Openphoto.net by Darren Hester, CC BY-SA 2.5

Мгновенное свечение: ледяная процедура для лица напрямую усиливает кровообращение кожи, придавая ей очень сияющий эффект. Лед дает мгновенный толчок уставшим клеткам и омолаживает их.

Уменьшает отечность: у большинства девушек рано утром возникает проблема с отечностью. Протирание кожи кубиком льда не только уменьшит отечность, но и разбудит вас за считанные секунды.

Предотвращает появление прыщей: закупоренные поры приводят к проблеме прыщей. Втирание кубиков льда в лицо сужает поры и очищает от лишней грязи и кожного сала.

Уменьшает признаки старения: процедура со льдом подтягивает кожу, предотвращая появление морщин и сдерживая ранние признаки старения.

Устраняет темные круги: кубики льда идеально подходят для избавления от чрезмерного скопления жидкости под глазами.

Уточнения

Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.





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