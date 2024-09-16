Как восстановить ногти после гель-лака: экспертное мнение

Секреты правильного снятия гель-лака от профессионала

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гель-лак давно стал популярным методом ухода за ногтями, однако вокруг него остаётся множество мифов и вопросов. Мастер маникюра Анна Сосина, чемпион международных конкурсов, делится своим экспертным мнением и рекомендациями. Во-первых, качественные материалы и правильная техника нанесения гель-лака не портят ногти, однако агрессивные, нелицензированные составы могут нанести вред.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, PDM

Также важен процесс снятия гель-лака: если он делается неправильно или клиент сам отрывает покрытие, это может вызвать травмы ногтевой пластины. Жжение в лампе — распространённый побочный эффект, и терпеть его не стоит, лучше сразу вытащить руку. Решить проблему поможет нанесение тонкого слоя базы и использование лампы с пониженным режимом работы.

Важный миф, который Анна развеивает, — ногтям не нужно "дышать", ведь они не имеют такой функции. Тем не менее, если ногти повреждены, стоит сделать перерыв в покрытии для их восстановления, которое займёт около 6-7 месяцев. Ломкость ногтей можно предотвратить, соблюдая сроки ношения гель-лака (2-3 недели), а также корректно опиливая форму и поддерживая правильную архитектуру ногтя.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. Маникюр часто совмещается с педикюром, уходом за кожей лица, косметическими и/ или парикмахерскими процедурами (стрижка, окрашивание волос и прочие виды ухода за волосами).



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