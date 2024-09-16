Как вернуть ногтям здоровье: простые советы от эксперта

Как защитить ногти: обновляем уход и избавляемся от ацетона

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если ваши ногти стали ломкими и перестали расти, не стоит расстраиваться — существуют простые советы, которые помогут вернуть им здоровье. Прежде всего, обращайтесь с ногтями бережно: используйте масло для кутикулы и надевайте перчатки при уборке. По словам эксперта ногтевого сервиса Елены Валуевой, увлажнение — ключ к здоровью ногтей, и ее любимое средство — масло жожоба. Оно не уступает брендовой косметике по эффективности и стоит значительно дешевле.

Фото: Own work by Bvasilev1, CC BY 4.0

Валуева также советует обратить внимание на биотин, витамин, важный для укрепления ногтей, и включить его в рацион, употребляя орехи, печень, яйца и злаки. Не менее важно правильно выбрать пилочку для ногтей — предпочтительнее мягкая пилочка и техника пиления в одном направлении, чтобы избежать расслаивания ногтей. Что касается средств для снятия лака, лучше перейти на безацетоновые варианты, обогащенные витаминами.

Также стоит попробовать BIAB-гель, который укрепляет ногти, предотвращая их ломкость и расслоение, создавая защитный слой.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — ногти на руках и ногах состоят из прочного защитного белка, называемого альфа-кератином, который представляет собой полимер. Альфа-кератин содержится в копытах, когтях и рогах позвоночных.



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