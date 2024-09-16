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Косметология и пластическая хирургия: в чем разница и что выбрать

Секреты ухода за кожей: что выбрать при разных типах старения
1:06
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Современная косметология предлагает множество методов для поддержания молодости и здоровья кожи, от ухода до аппаратных технологий. Врач-косметолог Светлана Богачева объясняет, что выбор процедуры зависит от типа старения, который определяется морфотипом лица и состоянием кожи. Существует четыре типа старения: усталый, мелко-морщинистый, деформационный и мускульный. У каждого типа свои особенности и рекомендации по уходу.

Секреты ухода за кожей: что выбрать при разных типах старения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, для деформационного типа эффективен ультразвуковой SMAS-лифтинг, который подтягивает контуры лица. Мелко-морщинистый тип старения лучше корректировать микроигольчатым RF-лифтингом и инъекциями. Усталый тип нуждается в косметологических процедурах, таких как маски и пилинги, а для мускульного типа подходят лазерная шлифовка и хирургические подтяжки.

Важно выбирать проверенные клиники с медицинской лицензией и аппаратами, прошедшими сертификацию.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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