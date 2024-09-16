Косметология и пластическая хирургия: в чем разница и что выбрать

Современная косметология предлагает множество методов для поддержания молодости и здоровья кожи, от ухода до аппаратных технологий. Врач-косметолог Светлана Богачева объясняет, что выбор процедуры зависит от типа старения, который определяется морфотипом лица и состоянием кожи. Существует четыре типа старения: усталый, мелко-морщинистый, деформационный и мускульный. У каждого типа свои особенности и рекомендации по уходу.
Например, для деформационного типа эффективен ультразвуковой SMAS-лифтинг, который подтягивает контуры лица. Мелко-морщинистый тип старения лучше корректировать микроигольчатым RF-лифтингом и инъекциями. Усталый тип нуждается в косметологических процедурах, таких как маски и пилинги, а для мускульного типа подходят лазерная шлифовка и хирургические подтяжки.
Важно выбирать проверенные клиники с медицинской лицензией и аппаратами, прошедшими сертификацию.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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