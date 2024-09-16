Прически, которые визуально прибавляют годы: избегайте этих ошибок

Какие прически старят: стилист раскрыла секреты

Правильная прическа может существенно влиять на внешний вид, придавая как молодость, так и возраст. Стилист по волосам и визажист Марина Гуторова объясняет, что слишком гладкие прически лишь подчеркивают недостатки, такие как морщинки и усталость, и часто выглядят не модно, создавая эффект жирных волос.

Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Начесы, популярные в 70-е и 80-е годы, также визуально добавляют лет и сегодня кажутся устаревшими, подходя лишь для ретро-вечеринок. Химическая завивка с мелкими кудрями старит, а вот крупные, небрежные локоны, напротив, молодят и придают свежесть образу.

Еще одной прической, добавляющей возраст, Гуторова называет "ракушку" — красивую, но строгую укладку, которая подходит только для формальных событий, так как выглядит чересчур официально и старомодно.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.



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