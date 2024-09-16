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Успокойте кожу: как сочетать пилинги и другие средства

Домашний пилинг: как сохранить свежесть и сияние кожи
1:45
Моя семья » Красота и стиль

Пилинг — это важная процедура ухода за кожей, особенно когда речь идет о поддержании её здоровья и молодости. Многие привыкли считать, что регулярного очищения лица достаточно, но для удаления ороговевших клеток этого явно недостаточно. Эти клетки плотно склеены между собой белковыми мостиками, и удалить их могут только кислоты, которые являются основным компонентом пилингов. Косметологи отдают предпочтение именно кислотным пилингам, а не механическим скрабам, так как последние могут повредить кожу.

Домашний пилинг: как сохранить свежесть и сияние кожи
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Кислоты для пилинга делятся на два основных типа: BHA и AHA. Самая агрессивная из BHA — салициловая кислота, она рекомендуется для жирной кожи. Более популярны и универсальны AHA-кислоты: яблочная, гликолевая, молочная и другие. Наиболее мягкими считаются молочная кислота и глюконолактон. Гликолевая кислота известна своими омолаживающими свойствами и часто включается в ночные средства для ухода за кожей, так как она ускоряет процессы регенерации.

Процентное содержание кислот в домашних средствах варьируется от 1 до 10%, что делает их безопасными для регулярного использования. Важно правильно подбирать концентрацию: для новичков и людей с чувствительной кожей лучше использовать продукты с низким содержанием кислот. Форматы пилингов разнообразны: от сывороток и масок до пилинг-пэдов и энзимных пудр. Процедуру рекомендуется проводить на ночь, после очищения кожи, с последующим нанесением успокаивающей сыворотки и крема.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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